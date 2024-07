Da Frosinone - Napoli-Brescianini, pronto l'assalto decisivo: possibili sviluppi a breve

Sviluppi decisivi per la riuscita della trattativa che si potrebbero avere a breve.

Marco Brescianini, dopo l'annata strepitosa dello scorso anno al Frosinone, è nel mirino di Atalanta e Napoli.

Da un lato Gasperini lo vorrebbe per affiancarlo a Ederson date le sue caratteristiche fenomenali di recupero e inserimento. Un giocatore che abbina quantità e qualità come pochi. Dall'altra Conte ha visto in lui il perfetto sostituto di Cajuste, per rinforzare ancor di più la mediana azzurra.

Ed è proprio nelle ultime ore che, secondo l'esperto giornalista di calciomercato Fabrizio Romano, il Napoli di Antonio Conte sarebbe pronto ad investire ben 12 milioni di euro (bonus inclusi) per il centrocampista ex Milan e Cosenza, per anticipare il possibile assalto della stessa Atalanta. Sviluppi decisivi per la riuscita della trattativa che si potrebbero avere a breve. A riportarlo è Tuttofrosinone.