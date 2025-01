Da Torino: "Simeone rifiuta il Siviglia, ma è difficile da acquistare"

La ricerca di un attaccante da parte del Torino prosegue, ma l’ostacolo principale resta la richiesta economica dei club proprietari dei cartellini. Spicca il nome di Giovanni Simeone, attualmente al Napoli, il cui cartellino è valutato 15 milioni.

L’attaccante argentino, che ha già rifiutato l’interesse del Siviglia, potrebbe rappresentare una soluzione più concreta sia per la qualità che per l’esperienza maturata in Serie A. Tuttavia, convincere il Napoli a privarsi di un elemento come Simeone non sarà semplice. Lo riporta Tuttosport.