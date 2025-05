Il City saluta De Bruyne: video ricordi, messaggi e pasillo de honor. Guardiola in lacrime

"Cosa provo? Un momento di grande emozione", ma Kevin De Bruyne è stato costretto a fermarsi, rotto dal pianto, nel momento in cui ha provato ad esprimere i suoi sentimenti di fronte ad un Etihad Stadium pieno zeppo di tifosi per dare l'ultimo saluto ad un simbolo del Manchester City. Infatti, dopo la partita con il Bournemouth del 25 maggio, il centrocampista belga di 33 anni non farà più parte del club inglese perché il rinnovo non è arrivato e dunque al termine della stagione diventerà free agent. "Penso che dopo 10 anni era giunto il momento che qualcuno mi lasciasse parlare un po’. È tempo di salutarvi, tornerò, ma vi voglio bene, e ci vediamo presto. Penso che la vita e la carriera siano un viaggio. Ci sono stati tanti alti e bassi, ma bisogna superare ogni momento per goderselo, e ogni momento mi è piaciuto tantissimo. Ho superato anche i momenti brutti, ed è stato fantastico...", ha detto nel suo messaggio di addio al termine del match.

Tutto l'amore per KDB. Acquisita la vittoria per 3-0 sul Bournemouth, il City ha disposto un evento ad hoc per dire addio nel migliore dei modi a De Bruyne. Al triplice fischio tutta la squadra, lo staff e Pep Guardiola si sono disposti in campo per dedicare un pasillo de honor per colui che in 421 presenze ha firmato 108 gol e disegnato 177 assist, collezionando una sequela di trofei per il club. Una Champions League, 6 Premier League, 2 FA Cup e 5 Carabao Cup, insieme a 3 Supercoppe inglesi e una Coppa da Campione del Mondo per Club.

Video saluti e Guardiola in lacrime. Al suo ingresso in campo, applaudito dalla squadra e da Guardiola, inneggiato dai tifosi presenti a Etihad, il Manchester City ha mandato in onda sui maxischermi un video saluto di diversi ex compagni di squadra. Qui Pep è stato colto in preda dall'emozione e dalle lacrime, che lo hanno segnato in volto, mentre i vari Kompany, Sterling, Hart, Aguero, Sané e non solo gli hanno dedicato un pensiero per i dieci anni vissuti da citizens da parte di KDB. Mentre il primogenito, presente al suo fianco con fratello e sorella minore e la mamma, ha finito per coprirsi il volto con le mani per non farsi intravedere commosso.