De Bruyne era atteso a Roma, poi il cambio di programma: tutti i motivi

Grande attesa per le visite mediche di Kevin De Bruyne, ma bisognerà aspettare che finisca gli impegni con la sua nazionale. Il belga era atteso ieri a Roma, poi il cambio di programma come raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola: "Kevin De Bruyne sarebbe dovuto arrivare ieri direttamente da Ibiza per sottoporsi alle visite mediche con il Napoli, prima di rispondere alla chiamata della nazionale belga.

E invece, il volo è stato dirottato dalla densità delle questioni burocratiche: dalle Baleari a Bruxelles. E via in ritiro con Lukaku, compagni e amici vari per la preparazione delle due gare di qualificazione al prossimo Mondiale. I suoi legali, nel frattempo, continuano a lavorare con quelli del club di De Laurentiis per sistemare tutti gli aspetti in sospeso. Dagli ultimi piccoli nodi relativi ai diritti di immagine, ai dettagli pendenti del ricco biennale - più opzione per un terzo anno - con bonus alla firma".