Osimhen-Galatasaray, oggi si chiude! Rai: dettagli su cifre e penale anti-Italia

vedi letture

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, nel corso de La Domenica Sportiva Estate ha parlato dei principali dettagli della cessione di Victor Osimhen al Galatasaray:

"Ieri è stato il giorno dell’addio di Victor Osimhen, che passa al Galatasaray. 99 milioni di euro già spesi in entrata, domani ne arriveranno 75: 40 milioni subito e 35 in due rate. 10% di diritto di rivendita e soprattutto, De Laurentiis è un furbo, una clausola anti-italiana. Per due anni il Galatasaray non potrà cedere Osimhen in Italia, l’hanno chiamata clausola anti-Juve: 75 milioni di penale. Contratto triennale con opzione per il quarto per Osimhen, che incasserà 18 milioni di euro netti, più 5 di bonus".