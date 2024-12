Dybala via? La Roma pensa a Bernardeschi per sostituirlo

vedi letture

Arriva dal Canada il nuovo nome per il dopo-Dybala qualora l'argentino decidesse di accettare il corteggiamento del Galatasaray e lasciare la Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport il nome giusto sarebbe quello di Federico Bernardeschi. Una scelta che andrà attentamente valutata insieme all'allenatore Claudio Ranieri vista l'esperienza dell'ex Juventus al Toronto FC.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).