Empoli, Rebecca Corsi: "Se parte Fazzini non cercheremo il sostituto"

Intervenuta ai microfoni di ilovepalermocalcio.com, Rebecca Corsi, vicepresidente dell’Empoli, ha parlato così in merito all’interesse del Palermo per l’estremo difensore Devis Vasquez in forza ai toscani in prestito con diritto di riscatto dal Milan: "L’interesse del Palermo del quale si parla non si è ancora palesato. La nostra volontà è di finire la stagione con lui, considerato che rappresenta il nostro titolare. Il ragazzo ha ancora bisogno di lavorare e di crescere e la nostra idea è di proseguire con lui. Poi nel mercato non si sa mai".

Brunori può essere un’idea per sostituire l’infortunato Pellegri?

"Il calciomercato è seguito in prima persona dal nostro direttore, ma quello di Brunori non è un nome che abbiamo in testa".

Sarà difficile tenere Fazzini visti gli interessamenti di Napoli e Lazio?

"Vedremo cosa avverrà in questo mese di mercato e dove arriverà questo interesse nei confronti di Fazzini. Qualora dovesse partire non cercheremo il sostituto, perché riteniamo di averlo già in casa. Otto milioni di euro per il cartellino? A mio avviso Fazzini può valere qualcosa in più di questa cifra".