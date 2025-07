Ultim'ora Lookman-Inter, il Cds aggiorna: “Atalanta irritata da contatti con agente e formula! Il Napoli ha Raspa…”

Il giornalista Xavier Jacobelli sul Corriere dello Sport ha riportato un virgolettato che l'Atalanta avrebbe rivolto all'Inter per la trattativa di Ademola Lookman: "Lookman vuole lasciare Bergamo? Decidiamo noi se cederlo, ma alle nostre condizioni e non a quelle che vi hanno detto gli agenti del giocatore. Non certo per 40 milioni di euro, somma insufficiente, considerato il valore del terzo marcatore dell'ultimo campionato (15 gol, ai quali aggiungerne 5 in Champions League). Di sicuro, non lo venderemmo mai ricorrendo alla formula del prestito con obbligo di riscatto che ci avete proposto".

Dunque Jacobelli riporta di come l'Atalanta sia rimasta irritata dall'approccio dell'Inter alla trattativa, che ha contattato da subito gli agenti del nigeriano senza passare prima dal club. Ed è proprio qui che potrebbe farsi spazio il Napoli: gli azzurri hanno il vantaggio di poter inserire come contropartita Giacomo Raspadori, profilo da tempo gradito alla dirigenza bergamasca. Inoltre, Aurelio De Laurentiis può contare sugli ottimi rapporti con il Percassi.