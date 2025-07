Lindstrom-Wolfsburg, c'è fiducia per la chiusura! Il rilancio del Napoli: le cifre

Jesper Lindstrom potrebbe a breve lasciare il Napoli dopo una stagione poco felice, due anni, fa e un'altra in prestito all'Everton, lo scorso anno. Il danese è vicino a tornare in Germania, dopo ha giocato con ottimi risultati all'Eintracht Francoforte, per legarsi al Wolfsburg. Le ultime della trattativa tra il club tedesco e il Napoli le riferisce su X il giornalista Matteo Moretto.

L'esperto di mercato entra nei dettagli, svelando le cifre della trattativa: "Tema Lindstrøm-Wolfsburg. Il Napoli ha rifiutato la prima offerta ma il club tedesco ha già rilanciato proprio in queste ore: 1mln per il prestito e 14,5 milioni di euro per il diritto di riscatto + 1 milione di bonus. C’è fiducia per la chiusura".