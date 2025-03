Gazzetta - Osimhen, a gennaio rifiutata super offerta da un club saudita: il retroscena

In estate il Napoli cederà Victor Osimhen, centravanti in prestito al Galatasaray. Nel contratto del nigeriano è presente una clausola da 75 milioni valida solo per l'estero, diversi club sono interessati all'attaccante, tentato nella sessione invernale da un club saudita, come svela l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il retroscena di gennaio: "Lo scorso gennaio Osimhen viene chiamato dall'Al-Nassr di Stefano Pioli, pronto a ricoprirlo di danaro. Osimhen però non cede alle sirene arabe e resiste alla tentazione di diventare ancora più ricco, rifiutando ben 12 milioni di euro a stagione. La parola data al Galatasaray vale di più, che apprezza e ci prova con il Napoli: 65 milioni. Stavolta sono pochi".