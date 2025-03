Gazzetta - Osimhen ha già dato disponibilità alla Juventus: contatti con Giuntoli

La Juventus ha messo nel mirino Victor Osimhen, attaccante nigeriano attualmente in prestito al Galatasaray. Il calciatore è diventato il primo obiettivo di mercato per Cristiano Giuntoli, che sta pianificando la cessione di Dusan Vlahovic e di altri giocatori. Anche il prestito di Kolo Muani non ha soddisfatto le aspettative, portando la Juventus a decidere di far tornare il francese a Parigi.

Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera è in contatto con l'agente di Osimhen da diverso tempo. Questo approccio è favorito dall'ottimo rapporto tra Giuntoli e il calciatore. Il quotidiano riporta che Osimhen ha mostrato disponibilità a trasferirsi a Torino la prossima estate, rendendo la situazione ancora più interessante per i tifosi juventini.