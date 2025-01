Gazzetta - Skriniar slegato da Kvara: il piano di Manna legato anche a Danilo

vedi letture

Il destino di Kvaratskhelia porta al Parco dei Principi. I rumors riportati dalla Gazzetta dello Sport raccontano che non è così ampia la distanza tra i 75 milioni di euro (il minimo consentito) e l’offerta del Psg. Intanto il georgiano salterà il Verona e la trattativa prosegue con i parigini che hanno ricordato al Napoli quanto sia bravo Skriniar, che però ha un ingaggio da nababbo:

"Giovanni Manna sta cercando un centrale, l’ha trovato — è Danilo della Juventus — si è dato un termine, certo, ma non essendo impaziente può anche aspettare che si arrivi in quelle fasi in cui last minute pure una Vecchia Signora ricca decida di disfarsi di un ingaggio. E se invece la vicenda dovesse assumere contorni più spigolosi, il piano-B (si fa per dire) spingerebbe ancora verso Parigi: va bene Skriniar, in prestito, però in un affare separato da quello di Kvara, che sempre tra i 75 e gli 80 milioni dovrà fruttare, un tesoretto che in estate si ritroverebbe sommato all’altro, garantito da Osimhen".