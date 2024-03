Il Roma, Scotto: “Sudakov possibile coi soldi di Osimhen, da capire la volontà del Napoli”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista Il Roma.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista Il Roma: "Non so quanto Sudakov sia vicino al Napoli. E’ un calciatore che è stato avvicinato, però è arrivato un rifiuto, quindi non può essere vicino. Il segnale è chiaro, il Napoli lo vuole, ha provato a prenderlo nei tempi giusti ma la sua società ha scelto di non cederlo a gennaio. Lui stesso è stato a fare una scelta non mettendosi di traverso per andare via. Questo cambia un po’ le carte, perché si passa da un colpo relativamente conosciuto ad un calciatore già affermato, se ne parla tanto anche in Premier League. Quindi sale il livello, se 40mln non bastano penso ce ne vorranno almeno 50.

Bisogna capire quanta voglia abbia il Napoli di fare questo investimento. Se Traorè, che può essere quel tipo di calciatore, per il Napoli non vale la pena spendere 25mln, vuol dire che c’è la volontà di investire di più per un calciatore più importante e giovane. Quindi questo mi fa pensare, che con i soldi di Osimhen, un’operazione importante per un attaccante e un trequartista forte potrebbe portare a Sudakov. Serve anche un po’ di fortuna, magari le big si distraggono e il Napoli porta a casa il colpo”.