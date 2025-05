C'è la fila per Hojlund: non solo Napoli e Juve, si sta muovendo un’altra big italiana

C'è la fila per Rasmus Hojlund e in particolare il centravanti danese ex Atalanta parrebbe avere ancora diversi estimatori nella nostra Serie A. Nelle scorse settimane, infatti, il nome della prima punta classe 2003 era emerso soprattutto in ottica Juventus e Napoli, ma non ci sarebbero solamente queste due realtà sulle sue tracce. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, alla lista delle potenziali pretendenti per Hojlund andrebbe aggiunta anche l'Inter, vigile da tempo sulla situazione del calciatore.

Il giocatore, viene raccontato, piaceva alla Beneamata già da prima che lasciasse l'Atalanta per trasferirsi al Manchester United, all'interno di un affare record da circa 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus, e in queste settimane i nerazzurri sono al lavoro per capire fattibilità e costi di una eventuale operazione da avviare con i Red Devils. Oltre a Napoli e Juventus, quindi, c'è però da mettere anche l'Inter tra le realtà interessate a Hojlund.

L'attaccante, tra l'altro, è sceso in campo ieri sera da titolare nella sconfitta del Manchester United contro il Tottenham, in finale di Europa League.