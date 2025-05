Caprile verrà riscattato, ma può subito lasciare Cagliari: il motivo

vedi letture

La salvezza, per il Cagliari, non è stato l'unico tema di questa settimana. Perché questa sera affronta la sfida contro il Napoli, da capire se da sparring partner per uno Scudetto oppure come contendente per dare una speranza all'Inter.

Poi, però, come scrive Tmw, sarà tempo anche di pensare al futuro. Con due giocatori assenti questa sera che hanno un legame particolare con il Napoli. "Ci sono Gianluca Gaetano ed Elia Caprile: il primo vuole giocare di più, se rimanesse Nicola al comando chiederebbe la cessione. Il portiere invece verrà riscattato e poi ceduto al miglior offerente, considerati i tanti sondaggi delle ultime settimane".