Il Napoli avanza per Gutierrez: spunta cifra per chiudere con il Girona

Il Napoli avanza per Miguel Gutierrez, terzino destro del Girona e della nazionale spagnola, che lo ha convocato per la prima volta dopo l'Europeo del 2024. Cinque le presenze con le Furie Rosse, molte di più con il club: 29 in campionato, con un gol e cinque assist, 6 in Champions - un gol - e una in Coppa del Re, con un assist. Lo scrive Tmw.

La sua valutazione è di circa 25 milioni di euro. Il Real Madrid mantiene un'opzione per riportarlo eventualmente in Castilla, ma gli investimenti in questo senso sono stati fatti diversamente: nella stessa zona di campo arriverà Trent Alexander Arnold, dal Liverpool, dunque c'è stato il lasciapassare, nel corso delle scorse settimane, per una possibile cessione in un altro club. Quindi i Blancos non pareggeranno la proposta del Napoli che, almeno in potenza, sembra la squadra più vicina ad acquistarlo. E poi c'è la Juventus oltre agli azzurri tra le candidate al giocatore.