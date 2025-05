ADL pronto in ogni caso, CorSera: "Si è tutelato offrendo 8mln ad Allegri"

Massimiliano Allegri resta la prima alternativa del Napoli in caso di addio di Antonio Conte. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera: "A naso il tecnico livornese dopo un anno di inattività, non resterà troppo a lungo a giocare nel gabbione. È noto che anche De Laurentiis, determinato a cautelarsi in caso di addio ad Antonio Conte, abbia sondato la disponibilità di Max a cui avrebbe proposto un ingaggio da 6 milioni più 2 di bonus.

Del resto i piani di rafforzamento della squadra stanno procedendo indipendentemente da chi siederà in panchina: il grande sogno è superare la concorrenza della Mls per portare al Maradona Kevin De Bruyne, che già ha maturato la decisione di lasciare il Manchester City. Dove andrà Antonio, il signore degli scudetti? Radiomercato indica la Continassa come la destinazione scelta sul navigatore del tecnico salentino".