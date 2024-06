KKN - Di Lorenzo, nel pomeriggio faccia a faccia tra ADL e l'agente: la situazione

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha parlato della situazione Di Lorenzo.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha parlato della situazione Di Lorenzo: "Ieri pomeriggio c’è stato un vertice tra De Laurentiis e Giuffredi. Sono stati fatti piccolissimi passi in avanti per la situazione Di Lorenzo. Oggi pomeriggio, all’Hotel Parker’s, a Napoli, ci sarà un altro vertice one to one tra De Laurentiis e Giuffredi per provare a risolvere in tempi brevissimi la questione Di Lorenzo.

In serata arriverà a Napoli Conte che potrebbe cenare con De Laurentiis e Giuffredi, oppure resteranno soli l’agente ed il presidente. Conte ha chiesto la permanenza col sorriso sia di Di Lorenzo che Kvaratskhelia. Chissà che Manna e De Laurentiis non raggiungano in Germania il georgiano per parlargli. Dalle notizie che ho il Napoli da quest’anno, con l’arrivo di Manna, punterà molto sul settore giovanile”.