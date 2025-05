Mediaset - Tre appuntamenti in agenda per ADL, anche con Conte: sullo sfondo Allegri

Di rientro, tra oggi e domani, dalle Maldive, sarà fitta l'agenda di impegni di De Laurentiis. Secondo Sportmediaset già lunedì incontro con il sindaco Manfredi per lo stadio. Di mezzo c'è la ristrutturazione e la riapertura del terzo anello e la riqualificazione delle zone circostanti. Il secondo appuntamento riguarda il nuovo Centro Sportivo. Al di là dell'aspetto progettuale (campi, piscina, foresteria, campo con tribuna per la Youth League) la scelta della località deve rispondere a requisiti per viabilità e infrastrutture. Qualiano al momento sembra essere tra le varie opzioni quella più concreta.

Portati a termine questi primi impegni, l'agenda presidenziale prevederebbe, usiamo il condizionale, il faccia a faccia con Antonio Conte. Un tavolo per trovare un punto d'incontro, dopo le dure parole dell'allenatore post Monza, definire e progettare il futuro, oppure - si legge - separarsi dopo una sola stagione insieme se Conte non riceverà le garanzie che chiede. In quest'ultimo caso se Conte lasciasse Napoli per sostituirlo, secondo Mediaset in questo momento Allegri è la prima scelta.