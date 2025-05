Rai - Chevalier, niente Napoli: costa quasi 60mln. Meret, le ultime sul rinnovo

Fatte le dovute verifiche, in merito ai rumors dei giorni scorsi, il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato al sito di Raisport rivela che Chevalier non sarà il portiere del Napoli della prossima stagione. Il Lilla lo valuta quasi 60 milioni. Cifra chiesta poco tempo fa al PSG che poi ha preferito puntare ancora su Donnarumma dopo le ultime prestazioni in Champions.

Per l'esperto di mercato, resta ancora valida la pista che porta a Milinkovic-Savic del Torino dopo l'incontro col suo entourage. Per Alex Meret, intanto, siamo vicini alla svolta. Solo un bonus minimo divide il friulano (che fino ad oggi non ha avuto richieste ufficiali) da il rinnovo biennale con opzione per un'altra stagione.