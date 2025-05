Retroscena Comuzzo: il Napoli aveva offerto 35mln, ora il rinnovo con la Fiorentina

Importante rinnovo di contratto in vista in casa Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club viola è infatti vicinissimo all'accordo per il prolungamento di Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 che in questa stagione ha trovato molto spazio, soprattutto nella prima parte. L'attuale accordo tra il calciatore e il club viola scadrà nel 2028 e l'intenzione è quella di mettere nero su bianco il rinnovo per altre due stagioni ovvero fino al 30 giugno 2030, con l'ingaggio che sarà certamente maggiore rispetto a quello attuale da 500 mila euro.

Come detto, Comuzzo è stato uno dei protagonisti della Fiorentina soprattutto nella prima parte della stagione in corso, mentre ultimamente ha trovato meno spazio, dopo l'arrivo di Pablo Marì e il passaggio alla difesa a tre. In tutto questo la società viola ha comunque dimostrato di voler puntare molto su di lui durante lo scorso mercato di gennaio visto che la dirigenza ha rifiutato una ricchissima offerta da quasi 35 milioni di euro arrivata dal Napoli.

Adesso il rinnovo fino al 2030, con la voglia di essere sempre più protagonista con la maglia della Fiorentina. Ancora pochi giorni e arriverà il momento delle firme con l'ufficialità attesa a breve che testimonierà che il futuro di Pietro Comuzzo sarà a tinte viola.