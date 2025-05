Rai - Rinnovo Meret, non c'è accordo per un bonus integrativo chiesto dal portiere

"Stamattina nuovo incontro tra Federico Pastorello e il ds azzurro Manna". Ulteriori dettagli con il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato a RaiNews24.

"A Napoli per un saluto a Lukaku, il noto agente Fifa ha discusso anche del rinnovo di Alex Meret. Ennesimo rinvio e fumata grigia. Tutta colpa di un bonus integrativo chiesto dal portiere (non elevato) e per ora rifiutato dal club partenopeo. Le parti si sono aggiornate per un nuovo (e definitivo) appuntamento".