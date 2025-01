Repubblica - Se arriva Comuzzo, al posto di Kvara il Napoli opterà per un prestito

Pasquale Tina, giornalista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Giochiamo d'Anticipo', trasmissione in onda su Televomero: "Buongiorno convocato con la Roma? Certamente il difensore non andrà in campo, potrebbe anche non essere convocato. La decisione verrà presa sabato. Acquisto di Comuzzo? Questa serata sarà importante per trovare un accordo con la Fiorentina. Onestamente non credo che gli azzurri lo pagheranno 40 mln di euro anche se parliamo di un acquisto importante e di prospettiva, probabilmente ci sarà anche un contatto tra ADL e Commisso per accordarsi: una cifra consona sarebbe 30 mln di euro più bonus. Anche la formula dell'affare sarebbe interessante, parliamo di un prestito biennale con obbligo di riscatto. Bisogna però trovare una quadratura sulla valutazione del cartellino. La Fiorentina prenderebbe invece Ghilardi dal Verona, che ha lo stesso procuratore. È un giocatore sul quale c'è il timbro di Antonio Conte. Il Napoli credo si stia preparando anche alle plusvalenze del futuro: venduti Kvara e Osimhen, non ci sono più calciatori da poter rivendere. Comuzzo sarebbe uno di questi e per lo stesso motivo non arriva Garnacho a 70 mln.

Sostituto Kvara? Qualora arrivasse il difensore della Fiorentina, il Napoli opterebbe per un prestito nel reparto avanzato. Conte, in ogni caso, ha chiesto un giocatore forte. Amuzu? Non è uno dei primissimi nomi della lista. È un giocatore brevilineo, un po' alla Neres, ma come sostituto di Kvara non mi convince".