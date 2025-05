I tifosi sognano De Bruyne, ma è tra i più pagati al mondo: le cifre

Il sogno Kevin De Bruyne che il Napoli sta coltivando è forse la più grande garanzia sul fatto che Aurelio De Laurentiis voglia continuare ad allestire un Napoli forte e di livello. Ad Antonio Conte che nelle ultime settimane ha anche pubblicamente chiesto garanzie per andare oltre la prima stagione, per non fermarsi eventualmente alla conquista dello Scudetto, la società vuole rispondere con una campagna trasferimenti importante.

De Bruyne è oggi uno dei calciatori più pagati al mondo. Ha uno stipendio da oltre 20 milioni di sterline lorde l'anno, ovvero quasi un terzo dell'intero monte-ingaggi del Napoli. Come scrive Tmw, il Napoli per avere la meglio della Premier e della MLS dovrà quindi necessariamente fare leva su altre sponde. Su Lukaku, su Conte, sulla voglia di fare di De Bruyne il faro di un Napoli che tornerà in Champions e non vuole recitare il ruolo di comparsa. Non c'è dubbio però che il suo arrivo risolverebbe non pochi problemi, soprattutto fugherebbe i dubbi di un allenatore che oggi non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.