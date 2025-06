Quale futuro per Raspadori? E' il sogno di Sarri: ecco la valutazione del Napoli

In bilico, come quasi ogni estate da quando è a Napoli, Giacomo Raspadori continua ad essere al centro dei rumors di mercato nonostante una seconda parte di stagione da protagonista con gol decisivi per la conquista dello Scudetto. L'attaccante del Napoli ha tanti corteggiatori ed è anche il sogno di Maurizio Sarri, tornato alla Lazio.

Lo scrive il Corriere dello Sport, raccontando che sarebbe una delle prime scelte dell'ex tecnico del Napoli, avendo nelle gambe tanti gol ma anche le qualità per far girare la squadra come un altro suo ex numero 9, Dries Mertens. Per il quotidiano, qualora arrivassero offerte superiori ai 30 milioni di euro l'attaccante italiano sarebbe pronto a partire, ma per ora è solo un'idea della Lazio.