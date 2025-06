Ultim'ora Il Bologna punta Raspadori! Mediaset: il Napoli ha fissato il prezzo

Giacomo Raspadori è stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto del Napoli, ma nonostante ciò non è esclusa una sua partenza in questa finestra estiva di calciomercato. Infatti, difficilmente l'attaccante italiano avrà una maglia da titolare sicura in azzurro e quindi potrebbe andare a cercare più minutaggio altrove. Di certo le richieste non mancano.

Sono tante le squadre interessate a Jack Raspadori, soprattutto in Serie A: quella che più sembra fare sul serio è il Bologna di Vincenzo Italiano. A riferirlo è Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato SportMediaset, che sul suo profilo X scrive: "Bologna, Raspadori grande obiettivo per l'attacco. Il giocatore piace a Italiano per duttilità e qualità. La richiesta del Napoli è di 25 milioni di euro. Se ne parlerà. Trattativa slegata da quelle per Beukema e Ndoye".