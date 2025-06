Ultim'ora Kang-In Lee al Napoli? Romano annuncia: "Possibilità basse, vi spiego il motivo..."

vedi letture

Kang-In Lee è uno dei tanti nomi sondati dal Napoli per rinforzare la rosa: la dirigenza azzurra sta adottando una strategia sul calciomercato che prevede un lavoro su tanti obiettivi diversi, per andare poi ad affondare sui favoriti. La situazione con il centrocampista del Paris Saint-Germain sembra proprio portare a questo, cioè un mero interessamento senza l'intenzione, almeno ad oggi, di imbastire una trattativa. Lo fa sapere il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube tramite Matteo Moretto:

"Kang-In Lee, centrocampista offensivo del Paris Saint-Germain, è un calciatore molto apprezzato dal Napoli. La situazione è la seguente: ad oggi il rinnovo del contratto con il Paris Saint-Germain è fermo, è un calciatore che comunque ha un contratto lungo e non va in scadenza a breve. Quindi il Paris Saint-Germain non ha necessità di venderlo e lo considera un calciatore importante. Ad oggi le possibilità di vedere Kang-In Lee al Napoli sono in netto ribasso. Oggi forse per la prima volta abbassiamo le quotazioni di un calciatore in ottica Napoli. C'è la possibilità che il sudcoreano lasci il club parigino ma per destinazioni estere, al di fuori dell'Italia e della Francia".