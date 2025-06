Gaetano saluta il Napoli, raggiunto l'obbligo di riscatto per il Cagliari: la cifra

Gianluca Gaetano saluta definitivamente il Napoli. Lui che è napoletano di nascita e ha giocato nelle giovanili dei partenopei, salendo poi nella prima squadra con cui ha collezionato anche 21 presenze in Serie A, si trasferisce al Cagliari a titolo definitivo. Con i rossoblu aveva trascorso in prestito gli ultimi 18 mesi, ora si sono attivate le condizioni per cui scatta l'obbligo di riscatto.

Lo fa sapere Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che sul suo profilo X scrive: "Gianluca Gaetano è diventato un giocatore del Cagliari con un trasferimento a titolo definitivo. Sono state attivate e raggiunte le condizioni per l'obbligo di riscatto, di 6 milioni di euro, in favore del Napoli. Per Gaetano contratto fino al 2029".