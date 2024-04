Tmw - ADL aveva incontrato Thiago Motta a Roma: perché non è arrivato

Ovviamente l'intesa non è mai stata trovata anche per una questione di opportunità

Aurelio De Laurentiis avrebbe scelto Thiago Motta per il Napoli di quest'anno. Il presidente del Napoli era alla ricerca, nella scorsa estate, di un sostituto di Luciano Spalletti che aveva appena chiesto un anno "sabbatico", questo prima che arrivasse la nazionale a convincerlo a non rimanere fermo per una stagione intera. Thiago Motta era la prima scelta, con Vincenzo Italiano (che però non poteva andarsene per una questione di opportunità) in ballottaggio. Così c'era stato un incontro tra le parti, a Roma, per capire se c'era la possibilità di far combaciare gli interessi.

Ovviamente l'intesa non è mai stata trovata anche per una questione di opportunità. Il Napoli chiudeva un ciclo e De Laurentiis non aveva intenzione di affidarsi a un direttore sportivo di primissimo livello, preferendo un profilo un po' più basso. E, soprattutto, incidere in primissima persona, come fatto anche con Giuntoli che, però, aveva rosicchiato un'autonomia lavorativa. Lo riporta Tmw.