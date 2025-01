Tmw - Danilo, slitta la risoluzione: la Juve lo libererà solo dopo il Napoli

Slitta di qualche giorno la risoluzione del contratto di Danilo in casa Juventus. Secondo indiscrezioni raccolte della redazione di 'TMW', il club bianconero libererà il centrale brasiliano la prossima settimana, ovvero dopo la partita col Napoli in programma sabato alle 18.00 e valida per la 22esima giornata di Serie A.

Una decisione non casuale, dettata dal calendario dato che nel prossimo turno allo stadio Maradona ci saranno di fronte proprio queste due squadre. La destinazione del difensore brasiliano, comunque, nonostante le ultime voci su un ritorno in Brasile, dovrebbe essere Napoli.