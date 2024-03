Tmw - Napoli, un profilo avanza per il ruolo di nuovo direttore sportivo

Così scrive il portale specializzato Tuttomercatoweb sul possibile erede di Meluso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli, per il ruolo di ds prende quota Accardi. Così scrive il portale specializzato Tuttomercatoweb sul possibile erede di Meluso: "Un campionato da terminare al meglio delle proprie possibilità, cercando di concludere nella posizione di classifica migliore possibile. Poi sarà tempo di pensare al domani. Dalla panchina alla scrivania.

E per la scrivania del Napoli che verrà prende quota il profilo di Pietro Accardi, attuale direttore sportivo dell’Empoli. Anni importanti con il Presidente Corsi, tanti calciatori valorizzati e plusvalenze notevoli che consacrano il dirigente palermitano tra i più appetibili del panorama. Lo scenario è in continua evoluzione ma oggi Accardi sembra il nome in pole per il Napoli del futuro".