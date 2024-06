Tuttosport - Cairo non è scemo: scottato da Belotti, non forzerà troppo su Buongiorno

Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “M’ha detto Raspadori che ha già sentito Conte, i telefoni funzionano anche all’Europeo (scherza ndr.). Forse il problema più grande di Di Lorenzo è che può fare telefonate, si vede che non è sereno in questo momento.

Buongiorno ha la preferenza per il Napoli, il Torino è una bottega cara, ma Cairo non è scemo. Cairo rimase scottato dalla questione Belotti quando poteva venderlo a tanti soldi e non lo fece. Buongiorno ha le qualità importanti e Conte le ha viste perché il granata fa un calcio vero, è un marcatore vero”.