Il Napoli ha già pianificato il grande colpo dell'estate?

Siamo pronti ad entrare nella fase 2 della ricostruzione? L’estate è ancora lontana, ma il Napoli pensa già al futuro, anche al mercato di giugno, quando - il club ci spera - bisognerà costruire una rosa adeguata per l'atteso ritorno in Champions League in modo da poter gestire tutte le competizioni senza dover fare delle scelte e senza far abbassare troppo il livello in caso di rotazioni.

Il grande obiettivo sarà un altro attaccante da unire a Romelu Lukaku. Il tesoretto arriverà dalla cessione di Victor Osimhen la cui clausola rescissoria è di 75 milioni di euro (valida solo per l'estero). C’è già un nome: è quello del 21enne Duran dell’Aston Villa. L'idea del Napoli è quella di affiancare a Lukaku - che ha firmato un triennale - un altro grande bomber, magari di prospettiva, giovane e già affermato, per il triplo impegno per la prossima stagione e per il ritorno in Europa.