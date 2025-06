Il Pisa sogna Simeone: contatti col Napoli, altri due azzurri nel mirino dei toscani

Il Pisa sogna in grande per il ritorno in Serie A, e il nome di Giovanni Simeone è in cima alla lista dei desideri per l’attacco. Sarebbe un acquisto dal forte valore simbolico: proprio a Pisa, infatti, papà Diego ha mosso i primi passi nel calcio italiano negli anni ’90. Un legame affettivo che aggiunge fascino all’operazione.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, è previsto a breve un contatto tra il club toscano e il Napoli per sondare la disponibilità del Cholito, reduce da una stagione di 30 presenze e un gol in maglia azzurra. Oltre a lui, il Pisa ha messo gli occhi anche su Pasquale Mazzocchi e Alessio Zerbin, profili che potrebbero rafforzare le corsie laterali della squadra di Alberto Gilardino, per cui è attesa a breve l’ufficialità dell’incarico in panchina.

Per la difesa, invece, è già in dirittura d’arrivo Pawel Dawidowicz, svincolato dall’Hellas Verona. Inoltre, si lavora con l’Atalanta per trattenere Giovanni Bonfanti, reduce da una buona stagione in Serie B. Il Pisa si muove dunque con ambizione, cercando innesti di esperienza e qualità per affrontare la massima serie con competitività.