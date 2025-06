Ultim'ora Due azzurri in uscita: una neopromossa pensa a Mazzocchi, su Simeone c’è il Siviglia

vedi letture

Il Napoli, mentre lavora attivamente sul fronte acquisti, porta avanti parallelamente anche le operazioni in uscita. Il club è infatti impegnato a sfoltire la rosa, con l’obiettivo di snellire l'organico cedendo quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici per la prossima stagione. Tra i profili in uscita ci sono Giovanni Simeone e Pasquale Mazzocchi, riferisce Sky Sport.

Il Cholito è finito nel mirino del Siviglia. A volerlo fortemente è il nuovo tecnico degli andalusi, Matías Almeyda: fu proprio lui, infatti, a lanciarlo nel calcio professionistico ai tempi del Banfield, quando l’attaccante era ancora agli inizi della sua carriera. Da parte del giocatore c’è apertura alla possibilità di cambiare aria e iniziare una nuova avventura in Liga. Il terzino napoletano, invece, è un’idea del Sassuolo neopromosso. Il classe 1995 potrebbe quindi lasciare Napoli dopo la vittoria dello Scudetto.