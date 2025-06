Milan, Tare ammette: "Musah? Non ha le caratteristiche che cerchiamo per Allegri"

vedi letture

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto durante l'incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera. Tra i tanti temi trattati, il dirigente ha parlato anche di Yunus Musah, centrocampista statunitense seguito dal Napoli.

Allegri e il Milan non possono valorizzare Musah? “Io Musah lo ritengo un ottimo giocatore ma stiamo cercando profili con caratteristiche che servono al progetto che abbiamo insieme a mister Allegri. Stiamo cercando mediani bassi di un centrocampo a tre: Musah non ha queste caratteristiche, può giocare a due o a tre ma con altre caratteristiche. Questo è il vero motivo del perché vogliamo fare una cosa differente. Stiamo valutando l'intervento anche di un altro giocatore a centrocampo insieme a un attaccante. Nel caso di una cessione interverremo anche sulle ali e in difesa centrale. Noi dobbiamo essere concentrati a fare il meglio possibile per la squadra ed essere protagonisti”.