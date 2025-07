Il Sunderland anticipa il Bologna per l'erede di Ndoye: fatta per Laurienté

Il Bologna aveva individuato Armand Laurienté come possibile sostituto di Ndoye, che piace al Napoli, ma l'esterno del Sassuolo è ormai ad un passo dalla Premier League. Secondo Sky Sports, infatti, l'esterno andrà al Sunderland per circa 20 milioni di euro. Intanto l'affare per Ndoye prosegue con il Napoli che non si arrende e continua a lavorare per trovare l'accordo con il Bologna.