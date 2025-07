Juanlu-Napoli, Cdm: "Si può chiudere, ma ci vuole tempo. E il Napoli blocca Zanoli"

Zanoli bloccato dal Napoli, ma solo per ora. Juanlu Sanchez del Siviglia resta il vero obiettivo a destra. Affare in via di definizione, ma ci vorrà tempo, come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "Zanoli ha il pressing di Fiorentina e Udinese, il Napoli al momento l’ha bloccato ma il suo futuro è tutto da decifrare perché la pista Juanlu Sanchez è ancora in piedi. È un under, il suo arrivo è funzionale per ragioni di lista oltre che prezioso sotto l’aspetto tattico. Lo spagnolo ha giocato anche da mezzala, ciò lo favorisce nell’attitudine a venire dentro al campo per aiutare lo sviluppo del gioco come chiede Conte agli esterni bassi. Juanlu Sanchez attende solo che i club definiscano l’intesa in tutti i dettagli, ha da tempo un accordo con il Napoli per un ingaggio da 1,7 milioni a stagione. Il Napoli non vuole concedere al Siviglia la percentuale per la futura rivendita e non intende ottemperare al pagamento del contributo di solidarietà ma sono dettagli che potrebbero essere sistemati".

Per Juanlu, giovanissimo talento del suo paese e del suo ruolo, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Ora il giocatore, dopo essere stato in vacanza dopo la fine degli Europei U21 con la Roja, sta per tornare al lavoro e intanto aspetta novità dai suoi procuratori. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.