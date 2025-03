Juve-Osimhen! Tuttosport svela la strategia di Giuntoli: "Punterà sui rapporti con l'agente..."

vedi letture

Se è vero che il mercato non finisce mai, lo è altrettanto che Cristiano Giuntoli non si ferma mai. Secondo il quotidiano torinese Tuttosport, il direttore tecnico della Juventus è infatti già al lavoro in vista della prossima estate, momento in cui dovrà sciogliere il nodo più difficile per la Juventus del futuro: l'attacco. A riguardo, la prima mossa sarà quella di riconfermare Kolo Muani facendo leva sui buoni raporti con il Club parigino che ne detiene il cartellino. Giuntoli proverà infatto a convincere il PSG a prolungare il prestito del giocatore, per evitare di dover sborsare subito 40/50 milioni per l'attaccante.

Dall'altra parte, in forza dell'uscita di Vlahovic che la Juventus non vuole dare via a scadenza di contratto, si lavora per completare il reparto con un giocatore all'altezza. La prima scelta sembra ricadere su Victor Osimhen. Il Napoli potrebbe ostacolarne l'operazione, la clausola è valida solo per l'estero, ma Giuntoli - scrive il quotidiano sportivo torinese - sembra volersi giocare la carta dei buoni rapporti con l'entourage del giocatore. Ovviamente, però, non mancano le alternative.