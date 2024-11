L'annuncio di Venerato: "Il Napoli a gennaio acquista un difensore, è certo"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli' su Televomero: "Il Napoli entro il 2 febbraio prenderà un difensore centrale, è praticamente certo. Il nome purtroppo non è stato ancora focalizzato, perché i giocatori che piacciono costano tanto e quelli che si propongono piacciono meno. Conte, Manna e Chiavelli hanno optato per una strategia razionale, che faccia il paro con le esigenze tecniche e il bilancio. Potrebbe quindi esserci un'operazione stile Giuntoli, ovvero prendere un giocatore dalla Premier in prestito. Oggi il Tottenham e l'Arsenal per Dragusin e Kiwior vogliono solo la cessione a titolo definitivo.

Ma nel mercato quello che si dice oggi non vale domani, magari negli ultimi giorni le cose cambiano. Bisogna avere il sangue freddo per avere l'occasione. Prendere per prendere tanto vale tenersi Juan Jesus e Rafa Marin. Non penso che il nome di Bijol sia un nome spendibile sul mercato, non credo rientri nei piani tattici di Conte e non è un giocatore in grado di far fare il salto di qualità alla difesa. Juan Jesus ha delle opzioni in Brasile, il suo agente tra l'altro è lo stesso di Osimhen. Se oggi parli con l'Arsenal ti spara 25-26 milioni per Kiwior, anche perché è la prima alternativa a Gabriel. Se Arteta dovesse dire di sì dovrebbe quindi anche prendere un sostituto".