L'Arsenal toglie Kiwior dal mercato: tante offerte (pure dal Napoli), ma se ne riparlerà a giugno

Jakub Kiwior ha ricevuto diverse offerte in questa sessione di gennaio. I club interessati in Italia erano molteplici, dalla Juventus al Napoli, ma anche dall'estero sono piovute tante proposte. Tutte, però, in prestito con diritto di riscatto, situazione che non convince l'Arsenal, che - riferisce Tuttomercatoweb - non ha intenzione di cederlo. Probabilmente non lo farebbe nemmeno a titolo definitivo, perché poi dovrebbe attrezzarsi per cercare un altro profilo che possa prenderne il posto.

Dunque Kiwior è destinato a rimanere in Inghilterra anche in questa sessione di mercato, anche se a giugno poi la storia sarà differente. La valutazione è sempre fra i 15 e i 20 milioni di euro, ma pare che a gennaio non sia nemmeno sul mercato. Lo stesso Kiwior aveva chiesto più minutaggio, anche se Arteta lo considera come la prima alternativa in caso di assenza di Gabriel Magalhaes, ma che può giocare anche da terzino sinistro. Sembra che la situazione non sia destinata a cambiare, a meno di investimenti che al momento sembrano da escludere.