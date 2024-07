La Juve cede Kostic, Tmw: "Può farci un pensierino pure il Napoli"

Kostic è valutato circa 10 milioni da parte della Juventus - euro più, euro meno - e dopo due stagioni in bianconero valuterebbe anche un'esperienza nuova.

Filip Kostic può lasciare la Juventus ed il Napoli potrebbe farci un pensiero: questa la notizia diffusa dal portale specializzato Tuttomercatoweb: "Il Napoli potrebbe puntare su di lui nonostante la presenza in rosa di Olivera e Spinazzola. Il primo sta giocando in Nazionale come difensore centrale e può essere adattato da braccetto da parte di Antonio Conte. Il secondo ha avuto qualche problemino fisico nel corso degli anni e avere un'alternativa pronta e perfetta nel 3-5-2 di Conte, che sappia attaccare e difendere, sarebbe una risorsa più che interessante.

Poi l'Atletico Madrid, che cerca una riserva di Lino. Kostic è valutato circa 10 milioni da parte della Juventus - euro più, euro meno - e dopo due stagioni in bianconero valuterebbe anche un'esperienza nuova. Il Crystal Palace di Glasner per ora osserva interessato, ma sarebbe chiaramente in seconda fila se una fra Napoli e Atletico dovessero farsi avanti in maniera concreta.