Lang-Napoli, Romano: "Accordo col giocatore da gennaio. Due piste restano da monitorare"

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato sul canale Youtube del collega Fabrizio Romano delle trattative del Napoli per le corsie, iniziando da Noa Lang, pista calda delle ultime ore: "Noa Lang è in attesa di capire la mossa del Napoli. Come sapete, il Napoli tocca più profili e poi decide su chi chiudere. Ha trovato un accordo verbale con Noa Lang, già in realtà lo aveva trovato a gennaio, poi dopo i discorsi non sono andati avanti. Ma manca l'accordo tra club, con il PSV Eindhoven ci sarà un incontro tra club tra mercoledì e giovedì.

Quindi insomma la situazione Lang è da monitorare, come però è da monitorare la situazione Ndoye, che continua a dare priorità al Napoli nonostante le offerte dall'estero. Ndoye, che chiaramente per il Bologna è un calciatore importante, e che valuta tanto, una cifra importante. Poi ci saranno ancora altri contatti per Sancho, capiremo quale sarà l'evoluzione della trattativa”.