Ultim'ora Nunez, nessun blitz per parlare col Liverpool! Rai: si aspetta prima addio Osimhen

"Arrivano smentite su un blitz a Liverpool". Così Ciro Venerato, giornalista Rai, nel Tg della mattina con le ultime sul mercato degli azzurri. "Il Napoli segue Darwin Nunez, ma non ha programmato al momento nessun viaggio per la Gran Bretagna. Evidentemente aspetta prima di capire cosa deciderà Oshimen.

Una volta incassata la cifra della clausola rescissoria potrà provare ad affondare il colpo. Il piano b resta sempre Lucca. Ci sarà un nuovo tentativo per ndoye prima di valutare altri esterni. Chiesa resta una soluzione last minute ma solo in prestito (c'è anche il Milan su di lui e il Napoli lo sa). Durissima per Beukema, Chalobah e Scalvini. Ma il mercato è appena iniziato".