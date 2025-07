Nottingham all'assalto per Ndoye, Romano: "Ma Sterling per il Napoli è solo una proposta"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla ricerca dell'esterno d'attacco da parte del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Riceviamo tante domande legate a Raheem Sterling, io penso che sia giusto spiegarlo questo discorso su Sterling perché sono state dette tante cose negli ultimi giorni. Sterling è un giocatore che è stato proposto al Napoli: tanti club sanno che il Napoli sta cercando un esterno e quindi lui è stato proposto. Ma in questo momento il Napoli sta parlando internamente per fare valutazioni sull'esterno.

Per Ndoye, e questo è un altro discorso molto importante, il Napoli ha avuto delle offerte rifiutate dal Bologna. I felsinei hanno rifiutato anche la prima offerta del Nottingham Forest, ma da quello che mi risulta il Nottingham Forest tornerà con un'altra offerta settimana prossima. Gli inglesi hanno un accordo totale con il giocatore, Ndoye vuole andarci e anche in maniera piuttosto forte. Chiaramente il Napoli deve fare le sue valutazioni a questo punto. Sterling è un giocatore in uscita dal Chelsea che spera in un titolo definitivo o potrebbe aprire ad un prestito con obbligo. C'è il Fulham molto attivo su questa pista e spera in un prestito, al Napoli è stata proposta questa possibilità ma sta parlando internamente per capire chi può essere l'esterno giusto da prendere per Conte".