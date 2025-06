Rafa Marin, in Spagna sono convinti che a giorni firmerà col Villarreal: cifre e dettagli

Il Napoli è attivo sul mercato, in entrata e pure in uscita. Uno di quelli che dovrebbe andar via è Rafa Marin. Le ultime sul suo futuro arrivano dal Corriere del Mezzogiorno:

"Sempre nell’ambito delle cessioni, in Spagna sono convinti che Rafa Marin a giorni firmerà con il Villarreal: prestito oneroso di un milione con diritto di riscatto fissato a dodici".