Napoli forte su Milinkovic-Savic! Romano: "Offerta al Torino, cifre e dettagli"

Il Napoli accelera sul portiere e punta forte Vanja Milinkovic-Savic. Nella giornata di oggi si sono intensificati i contatti con il Torino per il portiere serbo, con il club azzurro che - scrive l'esperto di mercato Fabrizio Romano su X - ha presentato un’offerta da 18 milioni di euro per cercare di chiudere in tempi brevi.

L’obiettivo del ds Giovanni Manna è chiaro: anticipare la concorrenza sempre più agguerrita. Sul classe ’97 granata ci sono infatti anche il Manchester United e altri club europei, pronti a inserirsi nella corsa. Il Napoli vuole evitare aste e affondare il colpo subito, consegnando a Conte un portiere di esperienza internazionale, reduce da buone stagioni con la maglia del Torino.