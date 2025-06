Nunez-Lucca, il Napoli deve fare una scelta: il punto sull’attaccante

In casa Napoli è il momento delle scelte. Stando a quanto riferito da Sky Sport, la dirigenza, insieme ad Antonio Conte, deciderà in questi giorni se puntare tutto su Darwin Núñez del Liverpool oppure se affiancare a Romelu Lukaku un attaccante giovane e in crescita, come Lorenzo Lucca. Nel primo caso si tratterebbe di un’alternativa di spessore, ma anche di un potenziale concorrente diretto per il ruolo da titolare.

Nel secondo, invece, l’idea sarebbe quella di inserire un profilo che possa crescere alle spalle del centravanti belga. I contatti con l’Udinese per Lucca restano avanzati e concreti, mentre per quanto riguarda Nunez, i costi sono altissimi. Sarà dunque una scelta definitiva che il Napoli dovrà prendere sia a livello tecnico con l’allenatore che a livello economico e di strategia con la società.