Romano su O'Riley: "Proposto al Napoli, ma non c'è ancora offerta ufficiale"

Il Napoli guarda ancora alla Premier League per rinforzare il centrocampo e ha messo nel mirino Matt O’Riley, classe 2000 in forza al Brighton. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il club partenopeo ha monitorato con attenzione il profilo del talentuoso centrocampista danese.

Le ultime su questa pista arrivano direttamente dall'esperto di mercato Fabrizio Romano tramite il proprio canale Youtube: "O’Riley e’ stato proposto al Napoli. Tanti agenti propongono giocatori al Napoli in questa fase. Ma non c’è un’offerta ufficiale del Napoli ad oggi per il giocatore".