Anguissa verso la permanenza, Sky: dialoghi con il Napoli per il rinnovo

Il futuro di Frank Zambo Anguissa dovrebbe essere ancora a tinte azzurre. Il centrocampista camerunese è considerato un tassello fondamentale nel progetto tecnico di Antonio Conte, che ne ha esaltato le qualità fisiche e tattiche nella stagione appena conclusa. Pilastro del centrocampo, Anguissa ha contribuito in modo decisivo alla conquista del quarto Scudetto con 6 gol e 5 assist.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono in corso i colloqui tra il club partenopeo e l’entourage del giocatore per discutere un possibile rinnovo. Nonostante l’opzione per il prolungamento automatico, il Napoli ha scelto di avviare una trattativa vera e propria con Anguissa, per ribadire la centralità del centrocampista nel progetto. Il gesto è stato apprezzato dal giocatore, sempre più orientato a restare. Anche per questo motivo la trattativa con il Milan per Musah si è raffreddata.